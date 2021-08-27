"Укроборонпром" має намір виробляти озброєння з технологіями ІІ

Міністерство цифрової трансформації України та Державний концерн Укроборонпром мають намір консолідувати зусилля для розвитку цифрової економіки, цифрових інновацій, зокрема сфери технологій штучного інтелекту, повідомляє Кореспондент.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що ІІ стає однією з ключових трансформаційних технологій економіки, оборони та державного управління, говориться в повідомленні пресслужби Мінцифри.

За словами гендиректора Укроборонпрому Юрія Гусєва, впровадження технологій штучного інтелекту в оборонній сфері є важливою складовою реформи всього ОПК і Укроборонпрому зокрема.

"Відомства провідних країн також вивчають можливості застосування алгоритмів ІІ в оборонній сфері" , - зазначив він.

Дані технології, на його думку, можна залучити як в оборонній сфері, так і для інноваційних розробок і створення зброї та техніки нового надсучасного зразка.

"Мова йде про безпілотні системи, справжній потенціал яких охоплює всі середовища бою, - землю, море, повітря і космос" , - сказав Гусєв.

Меморандумом передбачається співробітництво в розвитку штучного інтелекту у сферах національної безпеки та оборони. Також сторони будуть працювати над науково-дослідними проєктами по використанню штучного інтелекту у сфері нацбезпеки.