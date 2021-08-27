Курс валют НБУ на 27 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в п'ятницю, 27 серпня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 26 серпня, підвищився на 7 коп до 26.77 за 1 долар.

Курс євро виріс до рівня 31.51 за 1 євро.

Рубль не змінився, і його курс склав 3.62 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 26 серпня 2021 року.

Фунт стерлінгів подорожчав на 14 коп до 36.76 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 2 коп до 29.21 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 4 коп до 6.88 за 1 польський злотий.