Курс валют НБУ на 27 серпня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України в п'ятницю, 27 серпня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 26 серпня, підвищився на 7 коп до 26.77 за 1 долар.
Курс євро виріс до рівня 31.51 за 1 євро.
Рубль не змінився, і його курс склав 3.62 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 26 серпня 2021 року.
Фунт стерлінгів подорожчав на 14 коп до 36.76 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 2 коп до 29.21 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 4 коп до 6.88 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|долар
|26.774 400
|EUR
|євро
|31.512 100
|RUB
|рубль
|0.361 720
|GBP
|Фунт стерлінгів
|36.757 200
|CHF
|Швейцарський франк
|29.210 600
|PLN
|польський злотий
|6.884 100