Місячний посівний календар на вересень 2021: кращі дні для робіт з рослинами

Вересень - це час збору врожаю овочів, фруктів і ягід. В цей час висаджують багаторічні квіти і чагарники, а також деякі озимі культури. Щоб робота з рослини пройшла вдало, постарайтеся вибирати сприятливі дні за місячним календарем. Деякі фази місячного циклу зовсім не підходять для певних робіт, повідомляє УНИАН.

Місячний посівний календар на вересень по днях

1-3 вересня - посадка малини, винограду, заготівля соків і вина. Не можна викопувати коренеплоди і збирати горіхи.

4-5 вересня - викопують картоплю, перекопують грядки, збирають урожай для тривалого зберігання. Хороші дні для боротьби з хворобами і шкідниками. Не рекомендуються підгодівлі і поливи.

6-8 вересня - період молодика. Роботи з рослинами не проводяться.

9 вересня - збір насіння, прибирання коренеплодів, підготовка і розпушування ґрунту. Можна поливати рослини і вносити добрива. Посадка винограду, полуниці, вічнозелених рослин.

10-12 вересня - збір врожаю, викопування картоплі, висадка розсади помідорів і огірків в теплицю. Хороші дні для висадки чагарників і квітів з колючками. Не рекомендується обрізати дерева.

13-14 вересня - посадка озимих культур, обробка від шкідників і хвороб. Прибирання картоплі для зберігання. Не рекомендується поливати і обрізати рослини.

15-16 вересня - висадка розсади в теплицю, збір насіння і коренеплодів, обробка від хвороб. Не можна пересаджувати рослини. Хороші дні для приготування заготівля на зиму.

17-19 вересня - неврожайні дні. Не рекомендується садити і сіяти рослини, а також вносити добрива. Можна збирати урожай овочів і фруктових дерев, обрізати дерева, видаляти бур'яни.

20-22 вересня - у дні повного місяця роботи з рослинами не проводяться.

23-24 вересня - збір врожаю на зберігання, прополювання та обрізка рослин, збір лікарських рослин, ягід і грибів. Не можна садити й сіяти рослини та кімнатні квіти. Також не рекомендується обрізати, пасинкувати, підгодовувати рослини.

25 вересня - посадка цибулі та часнику в теплиці, внесення добрив, обрізка дерев і кущів. Хороший день для збору фруктів і горіхів.

26-28 вересня - збирання врожаю на довге зберігання, лікування і обприскування дерев, викопування цибулин. Не рекомендується пересаджувати рослини.

29-30 вересня - не рекомендується використовувати хімічні добрива і отрутохімікати. Посадка троянд і декоративних чагарників, багаторічних квітів. Посів зелені, шпинату, цвітної капусти в теплицю.