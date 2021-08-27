Таліби попросили допомоги в ООН

Заступник глави політичного офісу терористичного руху "Талібан" Шер Мухаммад Аббас Станекзай в Досі зустрівся з виконавчим директором Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) Девідом Біслі і обговорив з ним питання надання гуманітарної допомоги Афганістану і ситуацію, що склалася, повідомляє Інтерфакс.

"Обидві сторони також обговорили проблеми, що стоять перед країною, додавши, що Всесвітня продовольча програма повинна надати негайну допомогу бідним верствам населення Афганістану" , - повідомив в п'ятницю представник талібів Мухаммад Наїм.

За його словами, делегація "Талібану" запевнила главу ВПП ООН в безпеці та співпраці і подякувала їм за гуманітарну допомогу.