Байден визнав відповідальність за події в Афганістані

Президент США Джо Байден погодився, що несе відповідальність за події в Афганістані, в тому числі за загибель в результаті теракту в Кабулі в четвер 12 американських військових, повідомляє Інтерфакс.

"По суті відповідальність за все, що відбувається, на мені" , - сказав він на пресконференції в Білому домі, відповідаючи на відповідне запитання журналіста.

Досі Байден у своїх висловлюваннях про події останніх тижнів в Афганістані не говорив про те, чи вважає він себе відповідальним за проблеми, з якими США та їх союзники по міжнародній коаліції зіткнулися в ході операції по евакуації.

При цьому президент в черговий раз нагадав, що афганську проблему він отримав "у спадок" від свого попередника Дональда Трампа.