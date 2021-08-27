Пожежа в Казахстані: вибухи боєприпасів припинилися

Вибухи на місці загоряння на складі боєприпасів у військовій частині в Жамбилській області Казахстану (на півдні республіки) припинилися, але пожежа триває, причина загоряння ще не встановлена, повідомляє РИА Новости.

Пресслужба міністерства оборони Казахстану увечері 26 серпня заявила, що в Жамбилській області виникла пожежа на складі військової частини, де зберігаються інженерні боєприпаси. Відбулося не менш шести вибухів.

За даними обласної адміністрації, до лікарні надійшло 66 постраждалих, двоє з яких отримали важкі травми. Міноборони повідомило про 12 постраждалих військовослужбовців. За фактом НП порушено кримінальну справу за статтею "Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами та предметами, що становлять небезпеку для оточуючих". Жителі навколишніх сіл евакуйовані.

"Вибухи з плином часу припинилися, але пожежа триває" , - йдеться в повідомленні.

За даними оборонного відомства, "причина спалаху поки не встановлена".

За даними міноборони, частина боєприпасів, що зберігалися на військовому складі, який загорівся, була доставлена на нього після ліквідації наслідків пожежі на військовому арсеналі в Арисі (в Туркестанській області Казахстану) влітку 2019 року.