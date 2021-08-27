Таліби не є друзями США — Білий дім

США не довіряють руху "Талібану" і не вважають це угруповання дружнім, повідомляє УНИАН.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

"Я не намагаюся прикрасити нашу точку зору про "Талібан". Це не те угруповання, якому ми довіряємо, вони не наші друзі, ми такого ніколи не говорили. Але реальність в тому, що" Талібан" контролює більшу частину Афганістану" , - пояснила вона на прес-конференції.

При цьому вона уточнила, що у Вашингтона немає підстав вважати талібів причетними до вибухів у Кабулі, де загинули понад 100 осіб.

Прес-секретар Білого дому додала, що у США немає інформації про те, що таліби знали про підготовлювані вибухи або якось брали участь в їхній підготовці.

Також Псакі сказала, що завдяки співпраці з "Талібаном" США зуміли евакуювати понад 100 тис. осіб з Афганістану. Вона також підтвердила, що Вашингтон планує закінчити евакуацію з Афганістану у встановлений термін - до 31 серпня.