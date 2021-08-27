У половини тих, хто пережили коронавірус з'явилося нове захворювання

Майже 85 відсотків людей, госпіталізованих з COVID-19 в кінці 2020 року, все ще відчувають симптоми вірусу кілька місяців по тому, повідомляє Лента.Ру.

Дослідники з Мічиганського університету проаналізували дані 253 пацієнтів, які потрапили до лікарні з коронавірусів в кінці осені 2020 року і взимку 2021 року. Середній вік респондентів склав 60 років.

Близько 85 відсотків пацієнтів, пролікованих від хвороби, заявили, що досі, через пів року, повністю не одужали. Навіть після повного лікування у них проявилися симптоми коронавірусу. Ці люди досі не відчувають себе здоровими.

Крім того, більш ніж половина, близько 55 відсотків людей, які пережили COVID-19, протягом пів року виявили у себе нове нездужання: захворювання серця і легенів, яких до цього не було. Майже чверть учасників опитування зізналися, що у них з'явився сильний кашель, а 20 відсотків поскаржилися на прискорене або нерегулярне серцебиття. Близько 16 відсотків періодично користуються домашнім кисневим апаратом. Крім того, вони мають проблеми з пересуванням.