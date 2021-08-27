У світовій економіці відбулася масштабна трансформація

У період пандемії коронавірусу, коли мільйони людей опинилися в самоізоляції і перейшли на віддалену роботу, в світовій економіці сталася масштабна трансформація, повідомляє "Лента.ру".

В даний час багато компаній віддають перевагу новій «гібридній» формі праці - суміщення віддаленої і офісної роботи. Пандемія зробила центри міст не такими привабливими для співробітників.

Економісти підрахували, що перехід на «гібридну» роботу вдарить по економіці в центрах міст США, звідки, як показала практика, в період пандемії коронавірусу, коли велика кількість співробітників працювали віддалено, відбувся відтік людей. Там же скоротилися продажі в кафе, магазинах і перукарнях. Крім того, відсутність необхідності їздити в центр в період ізоляції спровокувала скорочення поїздок на громадському транспорті. Наприклад на Манхеттені, витрати на дозвілля впадуть принаймні на 13 відсотків.

Трансформація форми праці матиме болючі наслідки для багатьох міських підприємств. Економісти зауважують, що відбувається «перебудова», яка дозволить пожвавити малі міста і передмістя. Попит на нерухомість в «зелених» передмістях виріс.