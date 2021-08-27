Українці завоювали дві медалі в легкій атлетиці на Паралімпіаді-2020

У п'ятницю, 27 серпня, українські легкоатлети Юлія Павленко та Владислав Білий принесли збірній бронзову та срібну медалі Паралімпіади-2020 року, відповідно. Перша посіла третє місце на змаганнях зі стрибків у довжину, а останній – друге в метанні списа, повідомляє Обозреватель.

Павленко показала свій найкращий результат із третьої спроби, стрибнувши на відстань 4,86 метра. Чемпіонкою Ігор у цій дисципліні стала бразилійка Сільванія Коста де Олівейра (5,00 метрів), "срібло" завоювала представниця Узбекистану Асіла Мірзайорова (4,91 метра).

Павленко показала третій результат у стрибках в довжину. Джерело: Сайт Паралімпіади-2020

Білий показав другий результат на змаганнях із метання списа з результатом 55,34 метра, який підкорився йому з останньої спроби. Інший українець Олександр Дорошенко закінчив виступи на п'ятій позиції (54,07 метра).

"Золото" і "бронзу" в метанні списа завоювали два колумбійця. Хосе Грегоріо Лемос Рівас побив світовий рекорд (60,31 метра), а його співвітчизник Луїс Фернандо Лукумі Віллегас показав результат 54,63 метра.

Владислав Білий поступився першим місцем колумбійцеві. Джерело: Сайт Паралімпіади-2020

Нагадаємо, що в перший день Паралімпіади-2020 представникам України вдалося завоювати одну бронзову і п'ять срібних нагород.