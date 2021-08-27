МХП Косюка відмовляється від бренду Наша Ряба

Компанія "Миронівський хлібопродукт" (МХП) відмовляється від використання бренду "Наша Ряба". На упаковках продукції тепер розміщують напис "Та сама курочка", повідомив засновник МХП Юрій Косюк, повідомляє UBR.

"Я вирішив зараз відмовитися від використання логоти ﻿﻿ пу "Наша Ряба" на нашій продукції. Зараз компанії за красивою рекламою і упаковкою забувають про головне: споживач купує в першу чергу продукт, його якість і смак" , - написав Косюк.

Він додав, що 20 цифрових копій логотипу "Наша Ряба" в NFT форматі виставлені на аукціон на криптовалютній біржі Binance. Виручені кошти від їх продажу спрямують на благодійність.

Відзначимо, що "Миронівський хлібопродукт" - один з найбільших агропромислових комплексів України, займає понад 50% українського ринку виробництва курятини. Його частка експорту становить понад 90%. МХП створений в 1998 році і об'єднує 21 підприємство.