Порошенко назвав головну помилку свого президентства

П'ятий президент України (2014-2019) Петро Порошенко вважає своєю головною помилкою на посту президента прорахунки в кадровій політиці, повідомляє Українська правда.

Відповідаючи на питання журналіста, він перерахував такі складові цієї помилки: коротка лава запасних і обмежений фінансовий ресурс для рекрутингу, користолюбство одних і нарцисизм інших, а також, складний механізм узгодження кандидатур в рамках коаліції.

"Однак, в цілому наша команда знайшла або виростила яскраву плеяду талановитих управлінців в різних сферах, від армії до культури, і в майбутньому ще будуть в добрій нагоді для країни", - заявив Порошенко.

Експрезидент також вважає, що влада за часів його президентства виглядає гідно "на тлі зелених дилетантів".

"За два роки "зелені" повністю зруйнували реформу державної служби, втілену нами за кошти західних партнерів і не провели жодного, підкреслюю, жодного чесного і прозорого конкурсу" , - заявив Порошенко.

Він також згадав про скандали, в які потрапляли представники нинішньої влади, а також розкритикував програму "Велике будівництво", назвавши її "злочинним синдикатом".