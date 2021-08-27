Виноград: користь і шкода для здоров'я

Виноград, користь і шкода якого обумовлені входять до його складу компонентами, є однією з найулюбленіших ягід більшості з нас. Вона цілюще впливає на організм людини, але необхідно пам'ятати й про запобіжні заходи при її вживанні, повідомляє Вести.

Є маса властивостей, завдяки яким виноград корисний для здоров'я:

Виноград сприяє зміцненню стінок судин і серця, насичуючи кров оксидом азоту, що перешкоджає появі згустків в ній. Через це виконується профілактика серцевого нападу;

Користь винограду неоціненна і для нервової системи - він захищає її від напружень, стресів. Завдяки винограду ви зможете швидко відновити сили, зміцнити імунну систему;

Виноград благотворно впливає на органи дихальної системи, тому його рекомендується вживати людям, які мають їх хвороби, в тому числі що страждають астмою;

Завдяки винограду вдається виробляти профілактику очних захворювань, прискорювати їх лікування;

Наявність кислот у винограді сприяє знизити рівень холестерину в крові;

Виноград нормалізує рівень в крові гемоглобіну;

Він сприяє усуненню захворювань грибкового походження;

Є хороша новина для представників сильної статі, які люблять виноград - користь для чоловіків його теж велика. Деякі з них страждають такою проблемою як метаболічний синдром, при якому на талії накопичуються жирові відкладення, знижується рівень корисного холестерину, підвищується рівень цукру в крові і артеріальний тиск. Ці явища здатні привести до розвитку цукрового діабету, серцево-судинних патологій. Користь винограду для чоловіків полягає в тому, що він здатний позбавляти їх від перерахованих проблем;

Представницям прекрасної статі теж слід звернути увагу на виноград - користь для жінок цих ягід значна. В їх кісточках містяться фітоестрогени, які за своїм складом схожі на жіночі гормони естрогени. Завдяки цьому виноград сприяють нормалізації гормонального фону. У цьому сенсі він особливо корисний для тих жінок, у яких клімакс - при ньому вироблення естрогену знижується, а вони відповідають за хороший стан шкіри, волосся, нігтів.

Попри всі свої корисні властивості плоди вважаються важкими для травлення.

Якої шкоди вони можуть завдати організму?

У винограді міститься досить велика кількість глюкози, яка може нашкодити людям з цукровим діабетом, ожирінням;

Людям із зайвою вагою слід споживати ягоди в обмеженій кількості ще й тому, що вони сприяють посиленню апетиту;

Шкода виноград може нанести і тим, хто страждає колітом, виразковою хворобою, оскільки містить кислоти. У найбільшої концентрації вони присутні в темних сортах рослини. Вони ж можуть провокувати діарею;

Кислоти можуть негативно впливати й на емаль зубів, тому людям, у яких є карієс, потрібно їсти ягоди з обережністю. Після прийому необхідно обполіскувати ротову порожнину, але небажано відразу чистити зуби щіткою, тому що це може руйнівно впливати на зубну емаль. Негативно вживання плодів може позначитися і на стані тканин ротової порожнини, якщо є стоматит;

У багатьох людей алергія на плоди, і з усіх їх сортів найчастіше її викликають сині сорти;

Людям, у яких ниркова недостатність, потрібно мінімізувати споживання цього продукту, тому що в ньому міститься велика кількість калію, що може посилити проблему;

Мінімізувати або зовсім відмовитися від вживання цих плодів коштує людям з проблемами з підшлунковою залозою. Обумовлено це наявністю в них великої кількості кислот, глюкози, фруктози.

Навіть людям, у яких немає перерахованих проблем зі здоров'ям, лікарі радять з'їдати не більше 15 ягід / добу. Якщо ж у вас є протипоказання до їх споживання, необхідно проконсультуватися з лікарем про те, чи можна ласувати цим даром природи, і якщо так, то в яких кількостях.