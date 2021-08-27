Що очікується на валютному ринку в п'ятницю

У четвер зростання котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку прискорилося. Це сталося, незважаючи на збільшення обсягів пропозиції: охочих купити все одно було більше.

Імпортери, які зрозуміли, що тренд розвернувся вгору, активізували покупки, до них приєдналися спекулянти. А продавці, розуміючи ситуацію, вже не поспішали віддавати по будь-якій ціні. Варто зазначити, що Національний банк поки ніяк не відреагував на триваюче вже кілька днів зростання. Тому є всі підстави припустити, що і сьогодні воно продовжиться: спочатку в напрямку 26,90 гривень за долар, а якщо цей рівень буде пройдений, то і до психологічного рівня 27 гривень. Чим ближче кінець місяця, тим менше експортери будуть потребувати гривню: їм виплачуватимуть компенсацію ПДВ. Тому пропозиція валюти може знизитися, що ще сильніше підштовхне котирування вгору. І тільки Нацбанк буде вирішувати, на якому рівні зупинити ослаблення гривні, і чи робити це взагалі.

Відкриття торгів п'ятниці очікується на рівні 26,80/26,90 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар в столиці в четвер подорожчав на 11 копійок: вранці його продавали по 26,82-26,83 гривень, а до вечора - вже по 26,93-26,95 гривень. Сьогодні вранці продаж стартує з 26,94-26,95 гривень. Далі готівковий ринок буде пильно спостерігати за тим, що відбувається на міжбанку і в точності копіювати всі його рухи. Якщо зростання на міжбанку продовжиться, то до вечора долар в Києві може подорожчати до 27 гривень рівно.

Євро на ринку FOREX в четвер спочатку виріс до позначки 1,1777 долара, а потім опустився до 1,1745 долара після початку симпозіуму в Джексон-Хоул. Сьогодні на цьому симпозіумі очікується виступ глави ФРС США Джерома Пауелла, який може оголосити про швидкий старт скорочення програми стимулювання американської економіки. Вранці п'ятниці євро торгується в діапазоні 1,1740-1,1762 долара, не залишаючи спроб продовжити зростання. Готівковий євро в четвер вранці продавали по 31,35-31,37 гривень, а до вечора цінник підняли до 31,50-31,53 гривень. Сьогодні вранці його почнуть продавати по 31,53-31,55 гривень. Далі все буде залежати від поведінки євро на FOREX і ситуації на українському валютному ринку. Є підстави вважати, що євро продовжить дорожчати слідом за доларом.

Російський рубль в четвер відновив падіння до американського долара і опустився з 73,80 до 74,45 рублів за долар. Станом на 8 ранку п'ятниці він торгується у вузькому діапазоні 74,13-74,16 рублів за долар. Готівковий рубль вчора подорожчав на 2 копійки: з 3,60-3,62 вранці до 3,62-3,64 гривні за 10 рублів ввечері. Сьогодні його продаватимуть по 3,62-3,65 гривень за 10 рублів.