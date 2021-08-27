Порошенко назвав Путіна вбивцею

П'ятий президент України Петро Порошенко на недавньому інтерв'ю висловив припущення, хто є найбільшим ворогом України, повідомляє Українська правда.

"Назовні – російський імперський правитель. Байдуже, яке його прізвище: Петро Перший чи Катерина Друга, Володимир Ленін чи Володимир Путін. Їхня суть однакова – знищити Україну і українське", - сказав політик.

За його словами, "російський імперіалізм багатоликий і його можуть успадкувати і наступники Путіна".

Згадав Порошенко і про нещодавній документ, написаний Путіним, в якому сформульовані територіальні претензії Росії до України. Він зазначив, що Путіну потрібні не Крим і Донбас.

"Він зазіхає на всю Україну, бо заперечує саме наше право на окреме існування як нації і держави. Тож точку неповернення до колоніального статусу ми пройдемо лише тоді, коли Україна вступить до Європейського Союзу та НАТО, отримає дієві гарантії безпеки і територіальної цілісності", - сказав Порошенко.

П'ятий президент на питання журналіста, чи назвав б він Путіна вбивцею, відповів ствердно.