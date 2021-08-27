Безробіття в Україні: як карантин вплинув на ринок праці

Загальнонаціональний карантин в Україні триває від березня 2020 року. За півтора року локдаун неабияк вплинув на сферу зайнятості населення ‒ кількість безробітних зросла, повідомляє Слово і діло.

У березні 2020 року кількість зареєстрованих безробітних в Україні становила 37,3 тисячі. Однак уже у квітні цей показник збільшився до 149,2 тис. зареєстрованих протягом місяця.

Далі кілька місяців 2020 року показник зменшувався. Протягом серпня було зареєстровано 47,7 тис. безробітних, але вже через місяць зареєстрували на 10 тисяч більше.

Протягом листопада 2020 в Україні діяв карантин вихідного дня. Тоді за місяць зареєстрували 77,7 тисячі безробітних, а вже у грудні – 109,1 тисячі.

Перші тижні 2021 року розпочалися з посиленого карантину. За січень кількість зареєстрованих безробітних становила 81,7 тис., а до червня 2021 показник зменшився до 50,8 тис. на місяць.

У березні 2020 року працевлаштувалося 74,7 тисяч осіб. Через 5 місяців показник скоротився до 40,1 тис. на місяць, однак у вересні 2020 кількість тих, хто знайшов роботу була 61,9 тис.

Протягом грудня 2020 працевлаштувалося 25,3 тисячі людей. До квітня 2021 року цей показник зростав – до 72,4 тис. Однак протягом травня-червня працевлаштовувалось по 40 тисяч осіб.