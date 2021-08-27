Конгресмени вимагають притягти Байдена до відповідальності за загибель військових

Американські законодавці розкритикували і вимагають притягнути до відповідальності, аж до відставки, за загибель американських військових у результаті теракту в аеропорту Кабула президента США Джо Байдена і керівництво Пентагону, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Настав час для притягнення до відповідальності, починаючи з тих, чиє невдале планування дозволило цим атакам статися. Джо Байден, Камала Гарріс, Ентоні Блінкен, Ллойд Остін і Марк Міллі (начальник Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США - ред.) - всі повинні піти у відставку або піддані імпічменту і відсторонені від посади" , - йдеться в заяві сенатора Марші Блекберн.

Республіканка Еліз Стефаник написала в Twitter, що "руки Джо Байдена в крові". За її словами, теракт e кабульському аеропорту і загибель там американців стали можливими в результаті "некомпетентного і слабкого керівництва з боку Байдена", який не може залишатися верховним головнокомандувачем.

Сенатор-республіканець Тодд Янг e своїй заяві наголосив:

"Ці хоробрі військовослужбовці робили все можливе, щоб забезпечити евакуацію американців і невинних афганських союзників. На жаль, їх героїчні зусилля були підірвані президентом Джо Байденом і його адміністрацією, які підводили їх на кожному кроці".

Він зазначив: "Американський народ не може і не повинен миритися з цими помилками у судженнях свого головнокомандувача" .

Лідер республіканської меншості в Палаті представників Кевін Маккарті закликав Конгрес ухвалити закон, що забороняє повне виведення військ з Афганістану "доти, поки кожен американець не покине Афганістан".

Деякі республіканці, проте, наголошували, що в такий момент необхідно згуртування, а не спроби завоювати політичні дивіденди.

"Хоча у деяких може виникнути спокуса використовувати цей момент для того, щоб набрати політичні дивіденди, зараз не час для цього. Я закликаю моїх співвітчизників-американців об'єднатися. Президент Байден також повинен виступити, стати таким головнокомандувачем, якого ми потребуємо, і показати світу, що ми не потерпимо подібних злісних атак" , - цитують ЗМІ заяву сенатора Кевіна Крамера.

Демократ Роберт Менендес, який очолює сенатський Комітет з міжнародних відносин, заявив, що США не повинні довіряти заявам представників руху "Талібан", які захопили владу.

"Я розумію, що серед загиблих був американський персонал. Поки ми чекаємо більш докладної інформації, зрозуміло одне: ми не можемо довіряти талібам безпеку американців" , - йдеться в поширеній заяві політика.

Більшість демократів наполягали на продовженні евакуації якомога більшої кількості людей до крайньої дати - вівторка.