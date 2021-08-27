Президент затвердив стратегію зовнішньої політики України

Президент України Володимир Зеленський затвердив Стратегію зовнішньої політики країни, в основі якої, зокрема, лежить стратегічний курс на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО, повідомляє Depo.ua.

Пріоритетом також названо протидію Росії, забезпечення незалежності та державного суверенітету України, відновлення її територіальної цілісності.

Серед інших напрямків - просування українського експорту та залучення іноземних інвестицій, захист прав та інтересів громадян України за кордоном, утвердження позитивного іміджу країни у світі.

Україна також націлена на ефективну міжнародну співпрацю у сферах боротьби з тероризмом, злочинністю, нелегальною міграцією, кіберзагрозами, а також відповідальну співпрацю з питань роззброєння, протидії негативним наслідкам зміни клімату.

Загалом документ визначає шість пріоритетних напрямів зовнішньої політики:

забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України;

протидія агресивній політиці Російської Федерації;

курс на членство України в ЄС та НАТО;

просування українського експорту і залучення інвестицій;

захист прав та інтересів громадян України за кордоном;

просування позитивного іміджу України у світі.

Загалом у стратегії понад 250 пунктів. Але вони зводяться до того, що Україна позиціює себе як активного учасника міжнародної політики; формує архітектуру безпеки в регіоні та світі; є країною нових економічних можливостей.