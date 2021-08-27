США оголосили грошову нагороду за інформацію про лідера талібів

Уряд США оголосив, що заплатить 5 млн доларів за інформацію про талібів, якого оголосили терористом в 2011 році, повідомляє Вести.

Так, один з лідерів "Талібану" Халіл ур-Рахман Хаккані був оголошений 10 років тому в розшук урядом США. На думку американської влади, Хаккані причетний до викрадення американців з метою викупу.

Крім того, його підозрюють у схваленні вибухів, які здійснюють смертники, оскільки він очолював оперативний відділ "Талібану".