Продаж нерухомості на чужій землі: як вберегтися від шахраїв

Продаж нерухомості окремо від земельної ділянки є незаконним. Нещодавно таке рішення було прийняте Верховним Судом України, який розглядав відповідну цивільну справу. Так, позивач придбав гараж на ділянці, яка, як виявилось, належить іншому власнику.

Про це розповів заступник директора столичного Департаменту містобудування та архітектури Юрій Тацій﻿.

Згідно із висновком ВС продаж нерухомості окремо від ділянки не мав законних підстав, адже:

відповідно до статті 377 Цивільного Кодексу особа, яка набула право власності на будівлю, автоматично отримує право власності й на земельну ділянку під нею;

згідно зі статтею 120 Земельного Кодексу до особи, яка набула право власності на жилий будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, що перебуває у власності іншої особи, переходить право власності на земельну ділянку або її частину, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення.

Продаж нерухомості окремо від землі – досить поширена шахрайська схема. Незважаючи на законодавчу заборону, така неприємність може статися з кожним.

Тож під час придбання будь-яких споруд та будинків не зайвим буде перевірити інформацію про власника ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно або замовити витяг з Державного земельного кадастру.

У разі відсутності в обох реєстрах вимагайте у продавця внесення земельної ділянки у ці бази даних.