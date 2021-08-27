В світі засудили теракти в Кабулі
Глави низки держав і урядів різко відреагували на повідомлення про теракти у міжнародному аеропорту в Кабулі, що забрали життя десятків людей, повідомляє Deutsche Welle.
"Гнітючою новиною" назвала повідомлення про загибель десятків людей в результаті теракту в Кабулі канцлер Німеччини Ангела Меркель.
"Це абсолютно мерзенний напад", - заявила вона ввечері в четвер, 26 серпня, в Берліні.
Як запевнила глава уряду ФРН, навіть після закінчення евакуації людей з Афганістану Німеччина продовжуватиме піклуватися про людей, яким загрожує "Талібан".
Свої співчуття у зв'язку із загибеллю американських військовослужбовців в результаті теракту, здійсненого в столиці Афганістану, висловила міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер.
"Мої думки і молитви з нашими американськими союзниками", - написала політик англійською мовою в Twitter ввечері 26 серпня.
Президент США Джо Байден у своєму зверненні до нації, з яким він виступив увечері 26 серпня у Вашингтоні після повідомлень про теракти в Кабулі, запевнив, що відповідальні за напад будуть знайдені і покарані.
"Ми вистежимо вас і примусимо заплатити", - сказав Байден, звертаючись до організаторів теракту в Кабулі, а також до всіх, "хто бажає Америці зла".
У той же час Байден запевнив, що терористам не вдасться перешкодити американським військовим завершити евакуацію персоналу з Кабула.
"Ми знайдемо їх, і ми їх звідти витягнемо", - заявив президент США, маючи на увазі тих, хто ще не встиг покинути Афганістан.
Емманюель Макрон пообіцяв афганцям захист. Президент Франції Емманюель Макрон засудив терористичні атаки в Кабулі
"найрішучішим чином". Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих американців і афганців і підтримку пораненим, йдеться в заяві Єлисейського палацу, оприлюдненому ввечері 26 серпня.
У той же час Макрон зазначив
"героїчні зусилля" тих, хто знаходиться на місцях для забезпечення успіху операції по евакуації.
"Франція доведе справу до кінця і буде і надалі спрямовувати зусилля з надання гуманітарної допомоги та захисту афганців, які перебувають під загрозою", - підкреслив він.
Раніше Макрон говорив про декілька сотень чоловік, все ще очікують в Кабулі евакуації до Франції.
"Ми зробимо максимум для того, щоб люди, якими ми вже займаємося, але які ще не прибули на територію військового аеродрому, могли дістатися туди і бути евакуйовані в Об'єднані Арабські Емірати і до Франції", - підкреслив глава французької держави.
Італія та Іспанія висловили солідарність з постраждалими
У четвер увечері міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо повідомив в Twitter, що серед убитих і поранених в результаті нападів в столиці Афганістану італійців немає. Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих і солідарність з постраждалими.
"Італія рішуче засуджує ці напади", - додав Ді Майо.
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес також засудив напади і висловив
"щиру солідарність" свого уряду з постраждалими.
"Міжнародне співтовариство стоїть на боці афганців і гарантує їх права і гідність", - написав Санчес в Twitter.
За його словами, навіть після терактів іспанський уряд буде намагатися вивезти якомога більше людей з Афганістану в безпечне місце.
"Ми працюємо над тим, щоб евакуювати якомога більше людей", - зазначив Санчес.
У четвер увечері щонайменше два напади були здійснені у аеропорту афганської столиці, де тисячі людей очікували місця на одному з останніх західних евакуаційних літаків.
За даними радикального ісламського руху "Талібан", до 20 осіб було вбито і 52 поранено. У той же час телеканал CBS з посиланням на представника Міністерства охорони здоров'я Афганістану повідомив про загибель близько 90 осіб. За інформацією телеканалу Al Arabiya, 158 осіб отримали поранення. За даними міністерства оборони США, серед загиблих - 13 американських солдатів.