В світі засудили теракти в Кабулі

Глави низки держав і урядів різко відреагували на повідомлення про теракти у міжнародному аеропорту в Кабулі, що забрали життя десятків людей, повідомляє Deutsche Welle.

"Гнітючою новиною" назвала повідомлення про загибель десятків людей в результаті теракту в Кабулі канцлер Німеччини Ангела Меркель.

"Це абсолютно мерзенний напад", - заявила вона ввечері в четвер, 26 серпня, в Берліні.

Як запевнила глава уряду ФРН, навіть після закінчення евакуації людей з Афганістану Німеччина продовжуватиме піклуватися про людей, яким загрожує "Талібан".

Свої співчуття у зв'язку із загибеллю американських військовослужбовців в результаті теракту, здійсненого в столиці Афганістану, висловила міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер.

"Мої думки і молитви з нашими американськими союзниками", - написала політик англійською мовою в Twitter ввечері 26 серпня.

Президент США Джо Байден у своєму зверненні до нації, з яким він виступив увечері 26 серпня у Вашингтоні після повідомлень про теракти в Кабулі, запевнив, що відповідальні за напад будуть знайдені і покарані.

"Ми вистежимо вас і примусимо заплатити" , - сказав Байден, звертаючись до організаторів теракту в Кабулі, а також до всіх, "хто бажає Америці зла".

У той же час Байден запевнив, що терористам не вдасться перешкодити американським військовим завершити евакуацію персоналу з Кабула.

"Ми знайдемо їх, і ми їх звідти витягнемо", - заявив президент США, маючи на увазі тих, хто ще не встиг покинути Афганістан.

Емманюель Макрон пообіцяв афганцям захист. Президент Франції Емманюель Макрон засудив терористичні атаки в Кабулі "найрішучішим чином". Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих американців і афганців і підтримку пораненим, йдеться в заяві Єлисейського палацу, оприлюдненому ввечері 26 серпня.

У той же час Макрон зазначив "героїчні зусилля" тих, хто знаходиться на місцях для забезпечення успіху операції по евакуації.

"Франція доведе справу до кінця і буде і надалі спрямовувати зусилля з надання гуманітарної допомоги та захисту афганців, які перебувають під загрозою", - підкреслив він.

Раніше Макрон говорив про декілька сотень чоловік, все ще очікують в Кабулі евакуації до Франції.

"Ми зробимо максимум для того, щоб люди, якими ми вже займаємося, але які ще не прибули на територію військового аеродрому, могли дістатися туди і бути евакуйовані в Об'єднані Арабські Емірати і до Франції", - підкреслив глава французької держави.

Італія та Іспанія висловили солідарність з постраждалими

У четвер увечері міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо повідомив в Twitter, що серед убитих і поранених в результаті нападів в столиці Афганістану італійців немає. Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих і солідарність з постраждалими.

"Італія рішуче засуджує ці напади", - додав Ді Майо.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес також засудив напади і висловив "щиру солідарність" свого уряду з постраждалими.

"Міжнародне співтовариство стоїть на боці афганців і гарантує їх права і гідність", - написав Санчес в Twitter.

За його словами, навіть після терактів іспанський уряд буде намагатися вивезти якомога більше людей з Афганістану в безпечне місце.

"Ми працюємо над тим, щоб евакуювати якомога більше людей", - зазначив Санчес.

У четвер увечері щонайменше два напади були здійснені у аеропорту афганської столиці, де тисячі людей очікували місця на одному з останніх західних евакуаційних літаків.

За даними радикального ісламського руху "Талібан", до 20 осіб було вбито і 52 поранено. У той же час телеканал CBS з посиланням на представника Міністерства охорони здоров'я Афганістану повідомив про загибель близько 90 осіб. За інформацією телеканалу Al Arabiya, 158 осіб отримали поранення. За даними міністерства оборони США, серед загиблих - 13 американських солдатів.