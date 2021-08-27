Аномальний вересень і морози з жовтня: якою буде осінь

На жаль, кінець серпня подарує українцям останні теплі дні. А вже з 1 вересня в Україну прийде справжня осінь. Зі зливами та аномальними для цього місяця холодами, запевняють синоптики, повідомляє Вести.

Уже в першій половині вересня температура може опуститися до 10 градусів. Перші заморозки почнуться в жовтні, а в листопаді зима прийде остаточно.

"Аномально низька температура"

"Вересень цього року буде досить холодним. Причому холоди настануть вже з перших днів місяця" , - говорить завідувач сектору середньострокових і довгострокових прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

Спека, за її словами, зробить свій останній в цьому році акорд найближчими днями. 28-31 серпня на півдні України та навіть в північних областях очікується +29...+ 30 градусів, на сході та південному сході - +30...+ 34° С.

Але вже з 1 вересня з півночі в Україну зайде прохолодне повітря, і ми відчуємо реальну осінь.

"Буде прохолодна погода, навіть можна сказати - аномально холодна, як для вересня. У дощову і хмарну погоду температура повітря може опускатися до 15, а то і 10 градусів. Останній такий аномально холодний вересень був в 2013 році" , - говорить Голеня.

До слова, середня місячна температура повітря у вересні становить +13 ... + 17° С, у південній частині - місцями +18...+ 20° С, в гірських районах - +9...+ 15° С.

Чекаємо рекордів?

Водночас, як каже кліматолог, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух, очікується, що в цілому осінь в Україні буде сухою і теплою.

"Якщо говорити щодо останнього кліматичного періоду (30 років), то осінь буде в межах норми. А якщо порівняти з базовим кліматичних періодом, то навіть теплішою за норму" , - сказала Балабух.

Але, за її словами, це зовсім не означає, що не буде холодів. Вони просто очікуються рідше, ніж зазвичай. Як сказала кліматолог, річ у тім, що в усьому світі спостерігається стійке і швидке збільшення температури.

"З кожним роком температура зростає. І за останні 5-10 років в Україні фіксується рекордна за останні 40 років температура" , - говорить Балабух.

Тому, за її словами, не можна виключати ймовірності погодних аномалій, які останнім часом часто зустрічаються по всьому світу.

"Ті глобальні зміни, які відбуваються з кліматом, а також з атмосферною циркуляцією, провокують виникнення меридіональних процесів. В результаті ми бачимо, що повітряні маси починають рухатися не з заходу на схід, а по деякій кривій лінії, схожою на синусоїду, яка зачіпає більш південні і більш північні потоки. У підсумку в окремі періоди спостерігається аномально висока температура, а в інші - аномально низька. Яскравий приклад - ситуація в Канаді цього літа, коли був побитий температурний рекорд - +49,6° С.

Але є й інша сторона - північна. Тому якраз в тих регіонах, де переважають північно-західні потоки, там цієї осені можуть бути досить сильні аномалії, коли температура може бути дуже низькою. Наприклад, в Америці минулої зими було дуже холодно, паралізувало всю енергетичну галузь. Говорити про те, що щось подібне буде в Україні, поки рано. Але і виключати повністю таких сценаріїв можна" , - розповіла Балабух.

В цілому ж, за її словами, сучасна наука дозволяє точно сказати, яка буде температура, скільки випаде опадів і які явище спостерігатимуться, тільки на найближчі п'ять днів.

"Прогноз на сезон сучасні методи дозволяють визначити лише за двома параметрами. А саме - відхилення від середніх багаторічних значень за температурою та опадам. І за тими даними, які ми маємо, погода восени не буде сильно відрізнятися від норми" , - сказала синоптик.

Народний прогноз

Тим часом свої довгострокові прогнози регулярно озвучує народний синоптик з Луганська Леонід Горбань. Згідно з його прогнозом, бабиного літа в Україні не буде. Жовтня розпочнеться з похмурою і дощовою погодою, а вже 14 жовтня в Україні почнуться перші заморозки. Практично весь жовтня Україна будуть поливати дощі, і тільки кінець місяця буде сухим, але і холодним.

Таким же, за його прогнозами, буде листопад. Перший сніг, запевняє Горбань, варто очікувати вже з середини місяця, тоді ж настануть і морозні дні.