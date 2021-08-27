В Україні стартують продажі нового електросамоката Mi Electric Scooter 3

Електросамокати стали звичним явищем на міських вулицях. Це зручний і дешевий спосіб пересування. Особливо актуальний він для тих, хто любить їздити "з вітерцем", адже самокати можуть розігнатися до досить високій швидкості, повідомляє 24 Канал.

Стало відомо, що на українських доріжках з'явилася новинка від компанії Xiaomi.

З огляду на, що в багатьох містах України кількість велодоріжок постійно зростає, то електричні самокати стають як ніколи актуальними. Особливо для тих людей, які не люблять крутити педалі. Фірмовий електросамокат компанії Xiaomi зручний і легкий. Його зручно тримати в багажнику автомобіля, а його батарея забезпечить поїздку, протяжністю 30 кілометрів.

Детальніше про новинку на українському ринку

Електросамокат Mi Electric Scooter 3, як і більшість його аналогів, має складну конструкцію. Це спрощує його перевезення в багажнику автомобіля.

Вага двоколісного гаджета складає 13,2 кілограма. Тому перенести його через якийсь перешкода нічого очікувати проблематично.

У той же час з невеликою вагою, потужний електромотор забезпечить швидкість руху до 25 кілометрів на годину. Якщо ж користувач хоче різко зменшити швидкість, то в цьому допоможуть подвійні дискові гальма на задньому колесі. Для зручності Mi Electric Scooter 3 має три режими швидкості:

"Режим пішохода" забезпечить швидкість від 0 до 5 кілометрів на годину. "Стандартний режим" дозволить їхати швидше - до 20 кілометрів на годину. "Спорт" розганяє самокат до згаданих 25 кілометрів на годину.

Час повної зарядки батареї становить близько 5,5 годин. Якщо рівень заряду опустився нижче 30% і самокат не використовувалася останні 10 днів, то він автоматично переходить в "сплячий режим" для економії енергії.

Вся необхідна інформація буде виводитися на LED-дисплей. На ньому можна буде побачити швидкість, рівень заряду акумулятора, обраний швидкісний режим і іншу необхідну інформацію.