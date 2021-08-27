Модні тенденції колірного оформлення інтер'єру 2022

Створити атмосферу комфорту і затишку можна, застосовуючи модні кольори 2022 і різні комбінації контрастних відтінків. Фон може бути виконаний в спокійних або яскравих тонах. А далі до цього фону додавайте кольору іншій тональності. Наприклад, з червоним добре буде гармоніювати блідо-жовтий, теплий помаранчевий, бежевий колір, повідомляє Дом мечты.

Декоративні елементи можуть мати найрізноманітніші колірні рішення. Важливо не переборщити і не перетворити свою кімнату в «феєрверк». Не варто використовувати всі кольори веселки одночасно.

Ще один підхід при оформленні приміщення - це використання контрастних кольорів. Кожен основний колір має свою протилежність. Вибудовуючи такі комбінації, можна отримати дуже хороший результат. Антиподами є: червоний-зелений, лайм-фіолетовий, бузковий-жовтий, чорний-білий, салатовий-рожевий.

Існують відтінки, погано уживаються один з одним. При оформленні стильного інтер'єру 2022 не варто використовувати одночасно теплі, темні і холодні світлі тони. Це ж стосується і комбінації світлого теплого з темним холодним кольором. Наприклад, бордо (темний теплий) не дружить з блакитним (світлий холодний), а жовтий (світлий теплий) не уживаються з синім (темний холодний).

Вчені довели, що такі поєднання негативно впливають на психологічний стан людини. Але в сучасному світі заведено поєднувати непоєднуване і на такі тонкощі іноді не звертають уваги. Але тепер ви розумієте про важливість вмілої комбінації відтінків і з легкістю зможете втілити в життя будь-яке колірне рішення.