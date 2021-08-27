Київтеплоенерго відсудило в Укренерго 750 млн грн

Госпсуд Києва 19 серпня частково задовольнив позов КП "Київтеплоенерго" до держкомпанії "Укренерго" і вирішив стягнути з відповідача 676,2 млн грн заборгованості (в т.ч. пеня, 3% річних, інфляційні втрати), повідомляє Finbalance.

Згідно з матеріалами справи, свої позовні вимоги "Київтеплоенерго" мотивувало тим, що "Укренерго" неналежним способом виконує зобов'язання за договором про участь у балансуючому ринку від 24 квітня 2019 року.

Також 23 липня Госпсуд Києва частково задовольнив позов "Київтеплоенерго" до "Укренерго" по іншій справі і вирішив стягнути з останньої 76 млн грн заборгованості за куплену електроенергію для врегулювання небалансів у період з вересня 2020 року по березень 2021 року включно.

Зазначимо, борги "Укренерго" перед виробниками електроенергії за послуги на балансуючому ринку становлять близько 11,5 млрд грн.