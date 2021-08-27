Зеленський заявив, що РФ давила на країни через Кримську платформу

Росія робила сильний тиск на країни-учасниці установчого саміту Кримської платформи, який пройшов 23 серпня в Києві. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Слово і діло.

"В цілому вони вражені. Вони вражені тому, що, мені здається, до останнього кожен з них - хтось відразу відреагував, хтось сумнівався, на когось великий був тиск - це не секрет - від Росії: вони дзвонили їм прямо по телефону на рівні міністрів закордонних справ, на рівні лідерів - лідерам. Всі сумнівалися, що буде 30 країн", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що всі учасники Кримської платформи були вражені тим, що багато присутніх, що їм відразу показали декларацію платформи, офіс і продемонстрували, що є ціла команда по деокупацію Криму.

Нагадаємо, 23 серпня всі учасники першого саміту Кримської платформи прийняли декларацію, фіксуючу невизнання анексії півострова Росією.

А представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія розглядає участь окремих країн і міжнародних організацій в Кримській платформі як посягання на свою територіальну цілісність.