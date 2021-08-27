Швейцарія залучить 500 мільйонів євро для розвитку УЗ

У присутності президента України Володимира Зеленського підписано меморандум, що дає старт експортному фінансуванню Швейцарської конфедерації у розвиток залізничного транспорту в Україні. Загалом ідеться про кошти в обсязі 500 млн євро, повідомляє УНІАН.

Документ визначає засади співпраці та механізм спільної роботи сторін з питань розвитку залізничного транспорту України.

У межах співпраці зі Stadler заплановано закупити 30 приміських електропоїздів її виробництва для Києва, і ще 30 будуть розподілені між Харковом і Дніпром. У цих трьох містах буде реалізовуватись проєкт комфортного приміського сполучення City Express, що запускається у межах програми Володимира Зеленського "Велике будівництво".

У меморандумі також йдеться про 20 нових регіональних електропоїздів і 10 електропотягів далекого сполучення виробництва Stadler для оновлення рухомого складу Укрзалізниці.

Крім того, сторони домовились про локалізацію виробництва потягів Stadler на території України через будівництво нового заводу.

Меморандум про взаєморозуміння укладено між Міністерством інфраструктури України, АТ "Укрзалізниця" та Stadler CIS AG, Stadler Rail AG (Швейцарія) і Швейцарським агентством зі страхування експортних ризиків SERV.