Рух на трасі Київ-Харків відновили
В Полтавській області відновили рух на трасі Київ-Харків. Він був повністю заблокований після того, як перевернулася вантажівка з каменем, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив глава Полтавської ОДА Олег Синєгубов.
Аварія сталася неподалік повороту на місто Красноград. Однак, станом на 9:30 її наслідки ліквідували.
"Рух на трасі повністю відновлено", - повідомив Синєгубов.
Інцидент стався вночі. Об’їхати ДТП можна було лише через село Коломацьке.
Автор: Инна Собора