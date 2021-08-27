Рух на трасі Київ-Харків відновили

В Полтавській області відновили рух на трасі Київ-Харків. Він був повністю заблокований після того, як перевернулася вантажівка з каменем, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив глава Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

Аварія сталася неподалік повороту на місто Красноград. Однак, станом на 9:30 її наслідки ліквідували.

"Рух на трасі повністю відновлено" , - повідомив Синєгубов.

Інцидент стався вночі. Об’їхати ДТП можна було лише через село Коломацьке.

Автор: Инна Собора