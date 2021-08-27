Тренер бельгійського клубу прийшов голим на пресконференцію

Головний тренер "Антверпена" Браян Пріске виконав обіцянку, дану своїм підопічним, і прийшов голим на післяматчеву пресконференцію після виходу своєї команди в груповий етап Ліги Європи. Його команда в неймовірній боротьбі здолала кіпрську "Омонію" за сумою двох зустрічей (4:4, 3:2 по пенальті), повідомляє Обозреватель.

Про це повідомляється на сторінці Fox Soccer у Twitter. На фотографіях, які з'явилися в мережі, видно, що данський фахівець з'явився в кімнаті для спілкування з пресою на голому торсі і в тапочках, а його інтимні частини тіла були прикриті рушником.

Браян Пріске спілкувався з журналістами в халаті. Джерело: Twitter "Антверпена"

Браян Пріске прийшов на пресконференцію в тапочках. Джерело: Twitter "Антверпена"

Браян Пріске програв суперечку підопічним. Джерело: Twitter "Антверпена"

"Зачекайте... Що тут відбувається?" – прокоментували інцидент на офіційній сторінці "Антверпена" в Twitter.

Браян Пріске здивував свій клуб. Джерело: Twitter "Антверпена"

Відзначимо, що "Омонія" виграла домашній матч з рахунком 4:2, але потім поступилася 0:2 на виїзді, внаслідок чого гра перейшла в овертайм. У ньому команди голів не забивали, тому доля путівки в Лігу Європи вирішувалася в серії пенальті.

Крім "Антверпена" Бельгію в ЛЄ представить "Генк", який поступився донецькому "Шахтарю" в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.