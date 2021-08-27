Білий дім відповів на заклик про відставку Байдена
Заклик республіканців піти президенту Байдену у відставку не залишився без відповіді з боку адміністрації. Представники Білого дому заявили, що зараз не найкращий час займатися політиканством, повідомляє Вести.
Представник Білого дому Джен Дженніфер Псакі в ході брифінгу закликала громадян США вірити в свою країну, щоб дати відсіч терористам.
"Це не день для політиканства. Ми очікуємо, що всякий американець, якби він був обраним особою або таким не будучи, встане пліч-о-пліч разом з нами і розділить рішучість переслідувати, битися і вбивати цих терористів, де б вони не знаходилися", - вказала Дженніфер Псакі.
Нагадаємо, що раніше ряд конгресменів негативно висловилися про ставлення Байдена до ситуації в Афганістані. Зокрема, конгресмен від штату Техас Ронні Джексон написав:
"Якщо президента Трампа можна було піддати процедурі імпічменту через телефонного дзвінка, то прийшов час для імпічменту щодо Байдена через грубу недбалість в Афганістані".