В Ефіопії загинули понад 200 осіб внаслідок сутичок

В ефіопському регіоні Оромія в результаті сутичок загинули щонайменше 210 осіб, повідомляє Кореспондент.

Про це заявили в Комісії з прав людини при парламенті Ефіопії.

Зазначається, що з 18 серпня бойовики Армії визволення Оромії, яку парламент Ефіопії вніс до списку терористичних організацій, почали нападати на представників народу амхара на заході Оромії, в результаті чого загинули щонайменше 150 осіб.

Пізніше в регіоні відбулися ще кілька нападів за мотивами етнічної помсти, їхніми жертвами стали щонайменше 60 осіб.

Між етнічними групами відбуваються конфлікти через земельні, водні та інші проблеми.