Порушникам швидкісного режиму заборонять в’їзд на Труханів острів

На Трухановому острові зафіксовано 77 порушень швидкісного режиму за вихідні дні, повідомляє 24 Канал.

За минулі вихідні і святкові дні на Трухановому острові камери спостереження зафіксували 77 порушень швидкісного режиму. Про це повідомляє КП “Інформатика” на своїй сторінці у Facebook.

Усього зафіксовано 77 випадків перевищення швидкості 20 км/год. У “чорний список” потрапили 36 водіїв, які порушили обмеження та рухалися зі швидкістю більше 40 км/год або неодноразово порушували правила до того. Такі порушники будуть виключені з бази доступу на острів.

Водії, які рухалися зі швидкістю від 20 до 40 км/год, отримали попередження.

Як нагадує підприємство, в’їзд на острів контролює автоматична система розпізнавання номерів, а порушення режиму швидкості фіксують камери відеонагляду, встановленні КП “Інформатика”. Усього на острові встановлено 56 камер відеоспостереження.