Президентський університет не буде повністю підпорядковуватися МОН – Зеленський

Президент Володимир Зеленський переймається освітою та якістю підготовки майбутніх фахівців в Україні, тому в нього і виникла ідея створити Президентський університет як прикладу вишу, де буде забезпечено гідні умови для навчання та роботи, повідомляє 24 канал.

Проте, за його словами, Президентський університет не буде повністю підпорядковуватися Міністерству освіти і науки.

Глава держави наголосив, що неможливо одразу побудувати чи модернізувати велику кількість навчальних закладів.

Так, якби закрили частини вишів задля підвищення якості освіти в решті університетах, то залишилася б без роботи велика кількість освітян. Тому, на думку президента, зміни варто впроваджувати поступово.

"Було ініційовано створення Президентського університету, де готуватимуть високопрофесійних фахівців. Цей заклад освіти продемонструє, яким має бути якісний виш – з високими зарплатами викладачів, хорошим матеріально-технічним і фінансовим забезпеченням студентів" ,– заявив Зеленський.

Президент каже, що цей виш буде прикладом.