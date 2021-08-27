Автомобіль і телевізори: у Вінниці розіграють подарунки серед вакцинованих

Щоб мотивувати вінничан вакцинуватись та захистити себе і рідних від ковіду, міська влада вирішила організувати у Великій Вінниці акцію із розіграшами цінних подарунків. Участь у ній зможуть взяти лише ті містяни, які пройшли повний курс імунізації.

Про це повідомляє пресслужба﻿ міста.

Міський голова Сергій Моргунов оголосив, що розігруватись будуть пів сотні телевізорів, пів сотні велосипедів та суперприз – автомобіль Toyota Corolla.

"Я хочу звернутися до всіх вінничан щодо важливості вакцинації і попросити віднестися до цього відповідально. Щоб потім не було нарікань, що порушуються права дітей через онлайн-навчання чи закриті заклади торгівлі, сфери послуг та ринки, або ж люди не можуть користуватись в звичному режимі громадським транспортом.

Все у наших руках і все залежить від нас! Водночас, тих людей, які вакцинуються, ми хочемо заохотити. Тому проведемо акцію із розіграшами в кілька етапів 100 цінних подарунків. Це велосипеди та телевізори, і суперприз – автомобіль", - повідомив очільник міста.

Акція "Вакцинуйся. Збережи життя" проходитиме у Вінниці з початку вересня і по 31 грудня. Для того, щоб всі охочі змогли взяти у ній участь, розіграші призів будуть проводити тричі: 19 жовтня, 15 листопада та 17 грудня.

Реєстрація учасників акції має розпочатись 1 вересня і завершиться: для першого розіграшу – 17 жовтня, для другого розіграшу – 13 листопада, для третього розіграшу – 15 грудня.

Вінничани, які взяли участь в першому розіграші, але не виграли призів, автоматично стають учасниками другого та третього розіграшів. Переможців акції визначать за допомогою електронного сервісу, шляхом вибору випадкових чисел серед зареєстрованих учасників. 19 жовтня та 15 листопада буде розіграно по 15 телевізорів та 15 велосипедів. А 17 грудня – 20 телевізорів, 20 велосипедів та суперприз – автомобіль Toyota Corolla.

Долучитись до акції зможуть жителі Вінницької міської територіальної громади віком від 16 років, які мають декларацію із сімейним лікарем і котрі пройшли повний курс вакцинації (отримали дві дози вакцини від COVID-19, дозволеної для використання на території України Міністерством охорони здоров'я України).

Щоб стати учасником акції, потрібно буде зареєструватися на офіційному сайті Вінницької міської ради на сторінці "Вакцинуйся. Збережи життя". Також можна буде звернутись із письмовою заявою до будь-якого відділення ЦНАП "Прозорий офіс" Вінниці.