Деякі моделі смартфонів і розумних годин Apple можуть заважати роботі кардіостимуляторів

Згідно з новим дослідженням, смартфони і розумні годинники можуть заважати роботі кардіостимуляторів і дефібриляторів. Дослідники стверджують, що в сучасній електроніці використовуються магніти, які здатні блокувати роботу медичних пристроїв на відстані до 15 сантиметрів, повідомляє Популярна механика.

Вчені попереджають, що смартфони і розумні годинники використовують досить сильні магніти, здатні вивести з ладу серцеві імплантовані електронні пристроїв.

У дослідженні, опублікованому в журналі Heart Rhythm, американські вчені протестували всі моделі iPhone 12 і Apple Watch 6 і з'ясували, що ці електронні пристрої досить потужні, щоб викликати магнітні перешкоди в кардіостимуляторах і дефібрилятора якщо ви підходите до них.

Серцево-судинні імплантовані електронні пристрої мають так званий «магнітний режим». Цей режим включається, коли необхідно призупинити роботу кардіостимулятора, наприклад, під час операції. Однак ця функція також може бути випадково активована через сильних магнітних полів, що перевищують 10 Гс, що, своєю чергою, здатне змінити роботу пристрою і завдати серйозної шкоди людині.

Всі пристрої, розглянуті в дослідженні, мали статичні магнітні поля, що значно перевищують 10 Гс в безпосередній близькості від імплантованих серцевих пристроїв.

Однак, коли дослідники підтримували відстань між ними від 15 сантиметрів і більше, смартфони і розумні годинники не впливали на роботу кардіостимуляторів.