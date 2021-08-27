За весну-літо РФ збільшила військовий контингент у Криму

З перших днів окупації Росія перетворює Кримський півострів на мілітарну базу для контролю над Чорним та Азовським морем. За весну-літо РФ збільшила свій військовий контингент у Криму.﻿﻿ Про це з посиланням на заяву начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, повідомляє РБК-Украина.

Він нагадав, що загроза не лише Україні, а усій Європі, зростає з кожним днем.

"З початку окупації півострова Росія практично щороку збільшує свій військовий контингент у Криму. Зрозуміло, що саме це і була основна мета окупації Криму, адже півострів має дуже вигідне геополітичне розміщення, що дозволяє Росії мати суттєві переваги та можливість впливу на країни причорноморського регіону" , - зазначив Буданов.

Окрім того, за словами глави української розвідки, Москва використовує півострів і як базу для забезпечення російської військової присутності в Сирії.