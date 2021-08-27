СБУ викрила корупційну схему при оформленні нерухомості

СБУ викрила на корупції державного реєстратора одного з центрів надання адміністративних послуг Дніпропетровської області. Посадовець та його спільник створили протиправний механізм при реєстрації нерухомого майна. Своїми діями вони ошукали людей на десятки мільйонів гривень, повідомляє﻿ Служба безпеки України.

За матеріалами слідства, державний реєстратор ЦНАП вимагав хабарі з місцевих жителів за швидку та безперешкодну реєстрацію нерухомості. Його спільник, колишній посадовець однієї з районних рад, орендував офісне приміщення, де вони приймали «клієнтів». Свої послуги зловмисники оцінювали у десятки тисяч гривень, все залежало від кількості об’єктів і «заможності» клієнтів.

Впроваджена корупційна схема існувала майже два роки і приносила її організаторам «прибуток» до пів мільйона гривень щомісяця.

Співробітники СБУ задокументували протиправну реєстрацію 11 об’єктів нерухомого майна. Зловмисників затримано під час одержання чергового траншу неправомірної вигоди.

У ході санкціонованих обшуків правоохоронці виявили велику кількість готівки, печатки інших організацій, у тому числі й державних, а також чорнову документацію, що підтверджує протиправну діяльність.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України обом зловмисникам повідомлено про підозру.

Тривають невідкладні слідчі дії. Встановлюються інші особи, у тому числі державні службовці, ймовірно причетні до корупційного механізму.