Катерина Кухар показала образ в осінньому костюмі: нове фото прими-балерини

Українська прима-балерина Катерина Кухар потішила шанувальників новим фото. Вона постала перед камерою біля фортепіано в костюмі сірого кольору, повідомляє 24 Канал.

Катерина Кухар готується до початку нового навчального року в Київському хореографічному училищі. Вона поділилася з шанувальниками історичною новиною про співпрацю з французькою балетною школою. А також оприлюднила нове фото. Катерина одягнула сірий костюм з принтом у клітинку, що складався зі штанів та піджака.