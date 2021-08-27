Підтверджено катастрофічні наслідки зміни клімату

Міжнародна група кліматологів знайшла нові докази того, що антропогенні викиди вуглекислого газу значно вплинуть на клімат Землі в майбутньому, повідомляє Лента.ру.

До такого висновку вчені дійшли, проаналізувавши мінливість Ель-Ніньо або Південної осциляції (ENSO) - коливання температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану, яке значно впливає на клімат усієї планети. Результати опубліковані в журналі Nature Reviews Earth & Environment і Nature Climate Change.

Завдяки моделювання клімату майбутнього в сценарії посилюються викидів парникових газів вчені прийшли до висновку, що мінливість ENSO може збільшуватися в міру потепління клімату. Однак все ще існує невизначеність з приводу долі Південної осциляції, оскільки ENSO характеризується природною мінливістю, що маскує ефект від глобального потепління. Частково причиною цього є неповне розуміння процесів, що становлять Південну осциляції, і обмежений набір даних спостережень за Ель-Ніньо.

В умовах антропогенного потепління більшість кліматичних моделей прогнозують більш швидке фонове потепління в східній екваторіальній частині Тихого океану в порівнянні із західними. Вчені виявили, що спостережувана картина, хоч і не цілком відповідає теорії, знаходиться в межах прогнозів, що стосуються градієнтів температури поверхні моря, і схильна до впливу внутрішньої мінливості Ель-Ніньо.

Глобальне потепління посилить мінливість як температури поверхні моря, так і кількість екстремальних опадів, пов'язаних з Ель-Ніньо. Однак, як вважають вчені, мінливість температури проявить себе пізніше, ніж мінливість опадів. Крім того, мінливість ENSO в майбутньому залежить від мінливості в минулому, тому точні прогнози щодо Ель-Ніньо є складним завданням.

Згідно з іншим дослідженням, чотириразове збільшення вмісту вуглекислого газу в атмосфері призведе до значного ослаблення змодельованої мінливості температури морської поверхні ENSO в майбутньому. Таке протиріччя між результатами двох досліджень вказує на необхідність уточнення моделей. Але незалежно від того, як буде змінюватися Південна осциляція, кількість опадів і посухи через деякий час стануть більш катастрофічними через те, що клімат буде більш теплим і гідрологічні цикли посиляться.