Нафта подорожчала: ринок стежить за тропічним штормом Іда

Ціни на нафту піднімаються в п'ятницю, завершуючи тиждень упевненим зростанням завдяки деякому ослабленню побоювань, пов'язаних з наслідками коронавірусу для попиту на нафту, повідомляє "Интерфакс".

Влада Китаю змогла стримати хвилю поширення штаму "дельта", і аналітики Goldman Sachs і UBS як і раніше очікують, що ціни на нафту будуть рости до кінця 2021 року, оскільки пропозиція на ринку буде недостатньою.

Увага трейдерів в п'ятницю зміщується на виступ голови Федрезерву Джерома Пауелла на економічному симпозіумі в Джексон-Хоул. Крім того, ринок стежить за тропічним штормом Іда, через який компанії, що працюють в Мексиканській затоці, в тому числі, BP і Shell, уже почали скорочувати видобуток.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:10 у п'ятницю становить $71,93 за барель, що на $0,86 (1,21%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками попередніх торгів ці контракти подешевшали на $1,18 (1,6%) - до $71,07 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) становить до цього часу $68,23 за барель, що на $0,81 (1,2%) вище підсумкового значення попередньої сесії. У четвер вартість цих контрактів знизилася на $0,94 (1,4%) - до $67,42 за барель.

З початку поточного тижня підйом цін на нафту складає близько 10%.

Глави Федеральних резервних банків (ФРБ) Сент-Луїса, Далласа і Канзасу Джеймс Баллард, Роберт Каплан і Естер Джордж напередодні заявили, що виступають за швидке скорочення обсягів викупу активів американським Центробанком, незважаючи на ризики, пов'язані з "дельтою". Це підтримало долар США, а зміцнення американської валюти робить сировинні товари, в тому числі, нафту, менш привабливими для інвесторів.

"Невизначеність на ринку буде зберігатися до сьогоднішнього виступу Пауелла", - зазначає засновник консалтингової компанії Vanda Insights Вандана Харі.