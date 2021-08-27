Хлопець, який облив Порошенка зеленкою, потрапив до лікарні

22-річний Ілля Пустовгар, який 24 серпня в центрі Києва облив зеленкою п'ятого президента Петра Порошенка, потрапив до реанімації з алкогольною інтоксикацією за кілька годин після того, як його відпустили з управління поліції, повідомляє Depo.ua.

Про це повідомив депутат Київради від "ЄС" Олександр Погребиський на своїй сторінці у Facebook.

"25 серпня після 01:00 ночі він перебував у Печерському управлінні поліції… Ми з побратимами в той час ще знаходились саме там і поліція його не відпускала. 25 серпня о 06:00 ранку він опинився в реанімації Козелецької районної лікарні з алкогольною інтоксикацією" , - написав депутат.

За словами персоналу медзакладу, чоловіка виписали у той же день.

Погребиський також оприлюднив відповідне відео з лікарні, куди потрапив нападник.