Українські спортсмени завоювали ще дві медалі на Паралімпіаді

Українські велогонщик Єгор Дементьєв та дзюдоїстка Юлія Іваницька принесли ще одні бронзові нагороди збірній на Паралімпіаді в Токіо. Тепер на рахунку представників нашої країни п'ять медалей цього ґатунку, повідомляє Обозреватель.

У втішному фіналі Дементьєв не залишив шансів французові Кевіну Ле Кунфу. Українець із самого початку вирвався вперед і надалі тільки нарощував свій відрив, який на фініші склав понад 5 секунд.

Дементьєв легко виграв бронзовий фінал. Джерело: Сайт Паралімпіади-2020

Наш велосипедист мав хороші шанси і на вихід у золотий фінал, але програв 0,2 секунди австралійцю Алістеру Донохью. Дементьєв краще розпочав заїзд, але його суперник грамотно розрахував сили й потужно провів другу частину гонки.

Дементьєву зовсім трохи не вистачило до гонки за "золото". Джерело: Сайт Паралімпіади-2020

Иваницькій у сутичці за "бронзу" протистояла японка Шидзуке Хангай. Поєдинок проходив у рівній боротьбі, обидві спортсменки поводили себе обережно. На початку другої половини протистояння українці вдалося заробити очко (прийом ваза-арі) та добре відпрацювати в захисті, що й принесло їй підсумковий успіх.

Іваницька перемогла завдяки прийому ваза-арі. Джерело: Сайт Паралімпіади-2020

Єдине "золото" нашій країні принесла плавчиха Єлизавета Мерешко. Також на її рахунку друге місце в запливі на 200 метрів комплексом.