19-річний переможець "Голосу країни" і його наречена стануть батьками

Переможець ювілейного, 10 сезону вокального шоу "Голос країни" Роман Сасанчин і його обраниця Іванна незабаром стануть батьками. Дівчина показала свій кругленький животик, повідомляє Обозреватель.

Відповідний ролик Іванна виклала в своєму профілі в Instagram. Закохані позували в обіймах один одного з посмішками на обличчі, а на тлі в цей момент грала романтична пісня.

У травні цього року пара оголосила, що має намір одружитися. Роман уточнив, що спочатку вони планують розписатися, а грандіозне святкування для рідних та друзів влаштують трохи пізніше.

Роман і Іванна стануть батьками. Джерело: Скриншот