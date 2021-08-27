Денисова заявила, що їй надходять погрози

Зловмисник, який 26 серпня, закинув кілька пляшок з вибуховою сумішшю в будівлю Офісу омбудсмена, - затриманий. Він також намагався підпалити двері Верховного касаційного суду, повідомляє Канал Дім.

В ексклюзивному коментарі уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова повідомила, що через її діяльність їй регулярно погрожують розправою. Кого саме підозрює в сьогоднішньому підпалі, вона повідомила поліції.

"У мене є підозри, що замовником цього нападу і спроби підпалу Офісу уповноваженого є одна організація, яка не згодна з моїми діями, які я роблю на посаді омбудсмена і моїми висловлюваннями про те, що всі громадяни у нас рівні. Всі свої підозри я висловила правоохоронним органам. Це мої підозри, це не означає, що так насправді є", - сказала Денисова.

Вона додала, що з часом правоохоронні органи скажуть - права чи вона в підозрах.

"Мені загрози надходять завжди. В тому числі, і від тієї організації, яку я підозрюю. Коли ми публікуємо інформацію в Facebook або я на особистій сторінці - в коментарях завжди надходять всякі "хороші" пропозиції, як зі мною розправитися. Тому чекаємо тепер результатів слідства", - зазначила омбудсмен.

Денисова також поділилася подробицями події.

"Людина відкрила двері і кинула (вибуховий предмет) в хол перед приймальнею, де збираються весь час люди. Це ж могли постраждати і хлопці з Нацгвардії, і ті відвідувачі, які приходять за допомогою до уповноваженого, і наші співробітники безпосередньо. А якби хто -то в цей час виходив з будівлі? Це ж наслідки могли бути непередбачувані. У будь-який момент хтось міг постраждати", - сказала вона.

Як повідомили в поліції Києва, палій затриманий, постраждалих немає. Також уточнили, що зловмисник кинув пляшки з вибуховою сумішшю не тільки в будівлю Офісу омбудсмена. Він також намагався підпалити двері Верховного касаційного суду.

"Сьогодні близько 15:20 У поліцію Києва надійшло повідомлення від перехожого. Він повідомив, що чоловік кинув пляшки з невідомою речовиною під двері адмінбудівель на вулиці Інститутській і на вулиці Пилипа Орлика. В результаті сталося загоряння дверей цих будівель. На місце виїхали правоохоронці і профільні служби. Займання дверей ліквідовано. В результаті інциденту ніхто не постраждав", - повідомила прес-секретар поліції Києва Юлія Гірдвіліс.

За даним фактом слідчими Печерського управління поліції вже розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України - умисне знищення або пошкодження майна.

Спецназівці оперативно затримали зловмисника. Ним виявився уродженець Київської області, 1970 року народження.