Денисова заявила, що їй надходять погрози
Зловмисник, який 26 серпня, закинув кілька пляшок з вибуховою сумішшю в будівлю Офісу омбудсмена, - затриманий. Він також намагався підпалити двері Верховного касаційного суду, повідомляє Канал Дім.
В ексклюзивному коментарі уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова повідомила, що через її діяльність їй регулярно погрожують розправою. Кого саме підозрює в сьогоднішньому підпалі, вона повідомила поліції.
"У мене є підозри, що замовником цього нападу і спроби підпалу Офісу уповноваженого є одна організація, яка не згодна з моїми діями, які я роблю на посаді омбудсмена і моїми висловлюваннями про те, що всі громадяни у нас рівні. Всі свої підозри я висловила правоохоронним органам. Це мої підозри, це не означає, що так насправді є", - сказала Денисова.
Вона додала, що з часом правоохоронні органи скажуть - права чи вона в підозрах.
"Мені загрози надходять завжди. В тому числі, і від тієї організації, яку я підозрюю. Коли ми публікуємо інформацію в Facebook або я на особистій сторінці - в коментарях завжди надходять всякі "хороші" пропозиції, як зі мною розправитися. Тому чекаємо тепер результатів слідства", - зазначила омбудсмен.
Денисова також поділилася подробицями події.
"Людина відкрила двері і кинула (вибуховий предмет) в хол перед приймальнею, де збираються весь час люди. Це ж могли постраждати і хлопці з Нацгвардії, і ті відвідувачі, які приходять за допомогою до уповноваженого, і наші співробітники безпосередньо. А якби хто -то в цей час виходив з будівлі? Це ж наслідки могли бути непередбачувані. У будь-який момент хтось міг постраждати", - сказала вона.
Як повідомили в поліції Києва, палій затриманий, постраждалих немає. Також уточнили, що зловмисник кинув пляшки з вибуховою сумішшю не тільки в будівлю Офісу омбудсмена. Він також намагався підпалити двері Верховного касаційного суду.
"Сьогодні близько 15:20 У поліцію Києва надійшло повідомлення від перехожого. Він повідомив, що чоловік кинув пляшки з невідомою речовиною під двері адмінбудівель на вулиці Інститутській і на вулиці Пилипа Орлика. В результаті сталося загоряння дверей цих будівель. На місце виїхали правоохоронці і профільні служби. Займання дверей ліквідовано. В результаті інциденту ніхто не постраждав", - повідомила прес-секретар поліції Києва Юлія Гірдвіліс.
За даним фактом слідчими Печерського управління поліції вже розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України - умисне знищення або пошкодження майна.
Спецназівці оперативно затримали зловмисника. Ним виявився уродженець Київської області, 1970 року народження.
"З ним проводяться всі необхідні першочергові слідчі дії. Надалі слідчі готують затриманому повідомлення про підозру у вчиненні цього злочину. Санкція статті передбачають позбавлення волі на строк від 3 до 10 років", - резюмувала Гірдвіліс.