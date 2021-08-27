Зеленський і Йоганніс не можуть потрапити в Кишинів через погоду (Оновлено)

Президент України Володимир Зеленський і президент Румунії Клаус Йоганніс через туман не можуть потрапити в Кишинів, де вони повинні взяти участь у святкуванні 30-річчя незалежності Молдови.

Про це повідомляє "РИА Новости" в Telegram.

Літак Зеленського не може приземлитися в аеропорту Кишинева. Борт Йоганніса стоїть в аеропорту Бухареста і не може вилетіти.

Святкові заходи відкладені приблизно на годину.

Оновлено. Літак Зеленського був змушений приземлиться в аеропорту Одеси, повідомляє "Думська"﻿.

Також в Одесі сідає борт авіакомпанії Air Moldova, який летів до Кишинева з Анталії.

Оновлено о 12:15. Президентський борт дозаправився﻿ та вилетів до Кишинева, де аеропорт вже приймає літаки.