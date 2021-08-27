Зеленський розповів, чому його треба підтримувати

Президент України розповів, чому його та інших людей, яки пішли у політику "з нуля", треба підтримувати. За словами Володимира Зеленського, він ризикнув життям та кар'єрою, коли вирішив стати посадовцем, повідомляє УНИАН.

Своє рішення піти у президенти Зеленський порівняв зі стартапом. Він вважає, що його та інших людей, які усім ризикують заради політики, потрібно підтримувати.

"Всі ми ризикнули своїми життями й кар'єрами, пішовши в політику… Я не скаржусь ніколи, але це були великі ризики. Треба підтримувати таких людей. Це хіба не стартап? Вперше не пузатий політик, який заробив мільйон – вперше пішла людина, і всі її хочуть зжерти" , - сказав Зеленський.

Окрім цього президент порівняв Україну з квіткою, яку "ще можна трохи полити".

За словами Зеленського, якого за його думкою, варто підтримувати українцям, новим людям у політиці не варто боятися бруду. Президент вважає, що представникам бізнесу варто ризикувати та йти у політику задля допомоги країні.

У мережі слова Зеленського про "не пузатого політика" викликали бурхливі дискусії. Деякі коментарі вважають, що політик вже зараз починає "прогрівати" українців та готувати їх до того, що він може знову балотуватися у президенти.