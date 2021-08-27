МОЗ затвердило нові карантинні заходи в дитячих садочках

Міністерство охорони здоров’я затвердило нові протиепідемічні заходи у дитячих садочках. Чи будуть діти носити маски та чи мірятимуть їм температуру на вході в заклад освіти – читайте у статті, повідомляє 24 канал.

Це положення внесло зміни в карантинні заходи у дошкільних закладах освіти, які були затверджені раніше.

Нові карантинні правила у садочках

Тепер перевіряти температуру у дітей мають лише при вході у заклад. Хоча раніше температурний скринінг мали проводити кожні 4 години і записувати показники у журнал.

Після виявлення в дитини симптомів COVID-19 у кімнаті, де вона перебувала, необхідно провести провітрювання поза розкладом та дезінфекцію висококонтактних поверхонь.

Також тепер дозволено використовувати багаторазові (тканинні) рушники та килими з довгим ворсом. Раніше це було заборонено.

Чи мають вихователі та діти носити маски

Діти можуть бути без масок. Вихователі також не мають одягати маски та рукавички під час проведення занять.

Проте засоби індивідуального захисту (маски та рукавички) вихователям та працівникам необхідно одягати під час спілкування між собою та пересування приміщеннями закладу.

А після зняття маски чи рукавичок та перед одяганням нових працівники мають мити руки з милом або обробляти їх антисептиком.

Які правила залишилися у садочках