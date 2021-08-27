Під час візиту Зеленського до США заплановане підписання документів

В рамках візиту президента України Володимира Зеленського до США планується підписати три документи. Як повідомляє сайт Офісу президента, це було озвучено на зустрічі заступника керівника ОПУ Романа Машовця з аташе з питань армії та оборони Бріттані Стюарт та іншими представниками Посольства США в Україні, повідомляє Радіо Свобода.

"Роман Машовець відзначив практичну готовність опрацювання проектів трьох двосторонніх документів щодо оборонного партнерства, проектів у галузі досліджень, розробок, випробувань та оцінки й співпраці в космічній сфері. Американська сторона повідомила про готовність підписати ці документи під час візиту Президента України до США", – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що також були узгоджені інші питання наповнення візиту.

Зустріч президентів України Володимира Зеленського і Сполучених Штатів Джо Байдена у Вашингтоні запланована на 31 серпня.