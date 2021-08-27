Збитки від забруднення річки у Житомирі склали 23 млн гривень

Державна екологічна інспекція оцінила збитки від забруднення річки Тетерів неочищеними каналізаційними стоками КП Житомирводоканал майже у 23 млн гривень, повідомляє Кореспондент.

Про це повідомив глава Держекоінспекції Андрій Мальований.

Він зазначив, що перші скиди неочищених вод комунальне підприємство здійснило ще 7 серпня.

"Держекоінспекція Поліського округу здійснювала моніторинг екологічної ситуації на річці Тетерів. Щодня фахівці відбирали проби води і здійснювали їхню лабораторну експертизу, за результатами якої зафіксовано відхилення від норми за вмістом аміаку, нітритів, нітратів, заліза, фосфату, хімічного і біохімічного споживання кисню, зважених речовин. Також зафіксовано низький вміст розчиненого кисню у воді (від 0,9 мг/м3 до 2,8 мг/м3 за норми не менше 4 мг/м3)" , - написав Мальований.

Крім цього, в зразках забрудненого ґрунту виявили перевищення вмісту амонію утричі, фосфору - в 1,5 раза, хлоридів - у 2,5 раза.

За його словами, Житомирводоканал скинув в річку 120 тисяч кубометрів неочищених стічних вод. В результаті забруднилася річкова вода, а також загинуло понад 27 тисяч одиниць риби.

Держекоінспекція оцінила збитки від скиду неочищених стічних вод в 13,1 млн гривень, загибель водних живих ресурсів - у 8,9 млн, забруднення земельних ресурсів - майже в 880 тисяч грн.