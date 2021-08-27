У Туреччині 12 підозрюваних у шахрайстві зникли з 350 млн Dogecoin

Влада Туреччини розслідує шахрайську схему, організатори якої втекли з 350 млн Dogecoin (понад $119 млн), повідомляє ForkLog.

Головним підозрюваним у справі проходить так званий Тургут В. За версією слідства, разом зі своєю дівчиною і 10 співучасниками він залучав кошти нібито для купівлі майнінгового обладнання та видобутку Dogecoin. Інвесторам обіцяли стовідсотковий прибуток за 40 днів.

Зустрічі з потенційними клієнтами проходили в фешенебельних закладах, спілкування також велося через групу в Telegram. Протягом перших трьох місяців інвестори дійсно отримували дивіденди. Однак згодом виплати припинилися, а організатори перестали виходити на зв'язок.

На той момент шахраї залучили Dogecoin на суму 1 млрд турецьких лір (понад $119 млн) приблизно від 1500 осіб.

Генпрокуратура оголосила зловмисників у розшук. Тургуту В. і його дівчині заборонено залишати країну.